STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇ¯¤Þ¤¿¤®¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025¡Ý2026 STARTO to MOVE¡×¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÁíÀª73¿Í¤¬½¸·ë¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤ä¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢±é½Ð¤Ç²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û¡þ¡þ¡þ3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¹±Îã¹Ô»ö¡£Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê33¡Ë¤¬¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤Þ¤·¤ç¤¦