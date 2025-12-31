ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。事前に出演告知がなかった松岡昌宏、堂本光一がサプライズ出演し、ファンは騒然。世代を超えた７３人のアーティストたちが全３４曲を披露し、年越しのステージを彩った。２０２２年以来の開催となるカウコンは、事務所を象徴する楽曲「Ｃａｎｄｏ！Ｃａｎｇｏ！」（Ｖ６）で幕開