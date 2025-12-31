7人組グループ・WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕※濱＝異体字、小瀧望）が12月31日、京セラドーム大阪で初の単独カウントダウンライブ『WEST. SPECIAL LIVE「WESTA!」 2025-2026』を開催した。この日は4万5000人のファンと一緒に年越し。2日間3公演で計13万5000人 を動員する。（以下、本編の内容を含みます）【写真】まさかの女子アイドルにも変身同ライブは”WEST.によるお祭り”（WEST.