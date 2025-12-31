31日夜、茨城県水戸市の住宅で、女性が首から血を流して倒れているのが発見され、その後、死亡が確認されました。警察は事件の可能性があるとみて捜査しています。警察などによりますと31日午後7時半ごろ、水戸市加倉井町の住宅で、帰宅した住人から「妻が玄関で血を流して倒れている」と通報がありました。女性は、自宅の玄関内で倒れていて、病院に搬送先されましたがその後、死亡が確認されました。死亡したのは31歳の女性で、