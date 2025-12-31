【モデルプレス＝2026/01/01】M3LOGINの佐藤かれんが12月31日、自身のInstagramを更新。胸元がざっくり開いたサンタクロース風ワンピース姿を披露し、話題となっている。【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「ドキッとした」美谷間チラリのサンタコス姿◆佐藤かれん、胸元ざっくりサンタコスチューム姿披露佐藤は「遅くなってしまいましたがクリスマスオンラインチェキ会ありがとうございました」と綴り、真っ赤なベロア生地に白いファ