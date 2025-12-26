【モデルプレス＝2026/01/01】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が2026年1月1日、『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS／よる11時45分〜）に出演。4人が活動終了してから初のパフォーマンスに反響が寄せられている。【写真】ME:I「CDTV」年越しSPでの7人の姿◆ME:I、7人体制初のパフォーマンス同番組の深夜3時台に3rd Single『MUSE』を披露したME:I。MOMONA（笠原桃奈）、RINON（村上璃杏）、AYANE