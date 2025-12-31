ポケモン公式X（Twitter）は1月1日、“ポケモン30周年”のスタートを告知した。今年は「ポケットモンスター 赤・緑」の発売から30年という、大きな節目の年。同Xは「2026年2月27日（金）にポケモンは30周年を迎えるよ」と告知。そして「今年は最高の1年になる予感！お楽しみに！」と、“最高の1年”という言葉に、ファンからは「めでてぇ！」「完全新作来るか？？」「30周年おめでとうございます！！」「楽しみしかない」などの声