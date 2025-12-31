新年の祝辞を発表する習近平主席。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京12月31日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は31日、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ）とインターネットを通じて、新年の祝辞を発表した。全文は次の通り。皆さん、こんにちは。歳月は巡り、輝かしい新たな章が日々刻まれています。新年を迎えるに当たり、北京から皆さんに素晴らしい祝福を送ります。2025年は第14次5カ年