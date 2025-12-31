映画コメンテーターのＬｉＬｉｃｏが、１２月３１日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ダイヤモンド公式チャンネル」に出演。お悩み相談に答えた。再婚して、夫の１０代の娘と同居をはじめた相談者から「娘に、冗談を言ったり映画に誘ったりしても、冷たい反応。距離を縮めるヒントが欲しい」と相談が寄せられると、ＬｉＬｉｃｏは「日本だと新しいお母さんが来ると、?継母?とか?再婚?のお母さんという風に言うと思うんです」。