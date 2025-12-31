◇プレミアリーグブライトン2ー2ウェストハム（2025年12月30日）ブライトンのMF三笘が途中出場で存在感を示した。体調不良による欠場から2戦ぶりに復帰し、1点を追う後半13分から出場。左から仕掛けてCKを獲得し、3分後の同点弾につなげた。「できる限りやったが、まだまだ全然」と自己評価は厳しかったが、その後も惜しいシュートを放つなど年内最終戦で奮闘。日本代表で活躍が期待されるW杯イヤーに向け「まずはW杯（の