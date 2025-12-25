aikoが新年恒例となっているnew year movieを公開した。映像内では、1月14日にリリースされる新曲の音源が一部使用されている。今年の映像は2026年の干支である午にちなみ、競馬場で馬券を手に無邪気にはしゃぐaikoの姿が収められており、新年の幕開けにふさわしい映像となっている。また、aikoは10年ぶりとなるカウントダウンライブを開催した。＜Love Like Pop vol.24.9＞と意味深な数字が冠された本公演は、2025年12月6日・7日