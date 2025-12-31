高市早苗首相は1月1日、年頭にあたり、2026年の年頭所感を発表した。自民党の公式サイトに掲載された年頭所感の全文は次の通り。※※※※※※※※※あけましておめでとうございます。本年は昭和元年から起算して満百年を迎えます。「山やまの 色はあらたに みゆれとも我まつりこと いかにかあるらむ」御即位後初の歌会始での昭和天皇の御製です。昭和は、戦争、終戦、復興、高度経済成長といった、未曽有の変革を経験した時代