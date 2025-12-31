SixTONESが1日、YouTube生配信を行い、今年のリーダーに京本大我（31）が決定した。グループのリーダーは毎年じゃんけんで決める交代制。2年連続のリーダー就任がかかった森本慎太郎（28）と、初就任がかかった京本の最終決戦の末に決定。京本がリーダーを務めるのは今回が初めて。京本はじゃんけんに勝つと、カメラに向けてピースサイン。意気込みを問われると「良い意味で期待を裏切りたい」と宣言し、メンバーからは「カオスな