天皇陛下が1月1日、年頭にあたり、宮内庁を通じて新年のご感想を公表された。宮内庁が公表した、「天皇陛下のご感想（新年に当たり）」全文は次の通り。※※※※※※※※※昨年は、戦後80年という節目に当たり、先の大戦を思い起こし、戦中・戦後に人々が耐え忍んだ苦難と、人々のたゆみない努力により築き上げられた今日の我が国の平和の尊さに改めて思いを致すとともに、これまでの歩みを今後とも語り継いでいくことの大切さ