【ガルミッシュパルテンキルヘン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は１２月３１日、ドイツのガルミッシュパルテンキルヘンで伝統のジャンプ週間第２戦を兼ねた個人第１３戦（ＨＳ１４２メートル、Ｋ点１２５メートル）の予選が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が１３８メートルを飛び、１４０・３点の６位で１月１日の本戦に進んだ。小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３１メートルで１１位