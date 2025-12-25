アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が１２月３１日から１月１日にかけてＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信。今年のグループのリーダーを決めた。「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」は年明け１発目、じゃんけんの勝者は?運がいい?という理由から、毎年じゃんけんでリーダーを決めている。この日は、紅白歌合戦出演にカウントダウンコンサート出演と大忙し。午前１時すぎ年越しそばを食べた後、じゃんけんに臨んだ。じゃんけんを制したの