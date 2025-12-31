大みそかの夜、愛知県一宮市で歩行者が軽乗用車にはねられる事故があり、88歳の男性が意識不明の重体です。 12月31日午後7時40分ごろ、一宮市天王の県道で「車と人の事故で、70代くらいの男性の頭から血が出ている」と通りかかった人から110番通報がありました。 警察によりますと、北進していた軽乗用車が横断歩道のない道路を渡ろうとしていた歩行者の男性（88）に衝突しました。 男性は病院に運ばれましたが、意識