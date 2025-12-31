【モデルプレス＝2026/01/01】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が1月1日までに、自身のInstagramを更新。4きょうだいでのダンス動画を公開した。【写真】子役出身俳優「本気度すごい」4きょうだいで“カリスマックス”完コピ◆鈴木夢、4きょうだいで「カリスマックス」ダンス披露夢は「みんなで『カリスマックス』踊りました！」と俳優で兄の福、子役で弟の楽（たの）、子役で妹の誉（ほま）の4人でSnow Manの楽曲「カリスマッ