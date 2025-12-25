X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が31日放送の朝日系「ザワつく！大晦日2025」に出演。食べすぎて嫌になってしまった高級食べ物を明かした。YOSHIKIは「究極のどっちなの？選手権」のコーナーに出演。YOSHIKIが今、食べたいと思っているものを当てるもので、2つ目に出ていたのが「てっちり」。YOSHIKIは「結構僕、健康食が好きなんですね。ふぐが凄く健康にいいと以前聞いて。日本に来ている時は、毎日食べていたんです。で、