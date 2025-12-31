俳優の本郷奏多（35歳）が1月1日、一般女性との結婚を発表した。本郷はこの日、自身のX（Twitter）で、「私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告。お相手については「一般の方ですので、そっと見守っていただければ幸いです」とつづった。そして「皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し