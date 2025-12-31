メ～テレ（名古屋テレビ） 新しい年を迎え、三重県の伊勢神宮には初詣をしようと多くの人が訪れています。 大みそか恒例の大かがり火がたかれた伊勢神宮では、年越しの瞬間を迎えようと大勢の人でにぎわいました。 新年の幕開けと共に、初詣に来た人たちが一斉に鳥居をくぐり、今年1年の健康や安全を祈りました。 伊勢神宮は1月4日まで夜間を含め終日参拝が可能です。 渋滞緩和のため、三が日や週末を中心に伊勢自