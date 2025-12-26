あーたんの可愛い写真が、最高のクリスマスプレゼントですアイドルグループJuice=Juiceの遠藤彩加里が今年4月に18歳の誕生日を迎え、節目の年にさらなる飛躍が期待される。25年を振り返ると、12月25日にアメブロで?クリスマスにサンタにもらったもの?を紹介。「今年のプレゼントはイヤホン」と明かした。前に持っていたものはケーブル部分が壊れてしまっていたようで、「セロハンテープで止めてしばらく使ってたのですが」と