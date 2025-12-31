1日午前1時30分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の五戸町、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度2□青森県五戸町□岩手県盛岡市■震度1□青森県八戸市