【モデルプレス＝2026/01/01】FANTASTICSの八木勇征が1月1日までに、自身のInstagramを更新。肉体美が際立つ自撮り写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】LDH所属“国宝級イケメン”「神々しい」上裸でバキバキ筋肉披露◆八木勇征、圧巻の肉体美で「2025年ジム納め」報告八木は「昨日で恐らく2025gym納めでした」とつづり、上裸の自撮りショットを公開。美しく割れたシックスパックの腹筋や、たくましく引き締まった大胸筋を披