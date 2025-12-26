【モデルプレス＝2026/01/01】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、TBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（12月31日23時45分〜）に出演。異例の移動中継に反響が寄せられている。【写真】M!LKメンバー、人気芸人らと張り合う姿◆M!LK、異例の移動中継直前まで『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に出演していたM!LK。『CDTV』では、メンバーカラーのジャージ姿で、NHKからスタジオに間に合わせるために