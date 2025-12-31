俳優の松平健（72歳）が1月1日、年末年始キャンペーンのアンバサダーを務めるファミリーマートにて、新年のあいさつを公開した。松平は昨年11月、ファミリーマートのキャンペーンアンバサダー就任を発表。「ファミマツケン福袋」の発売や、オリジナルデザインのグッズ発売、さらにテレビCM「ファミペイジャンボ」篇への出演など、ファミリーマートの年末年始を盛り上げている。新年のあいさつでは「皆様に少しでも私の笑顔が届いて