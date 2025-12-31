NY株式31日（NY時間11:02）（日本時間01:02） ダウ平均48198.16（-168.90-0.35%） ナスダック23337.94（-81.14-0.35%） CME日経平均先物50525（大証終比：+125+0.25%） 欧州株式31日終値 英FT100 9931.38（-9.33-0.09%） 独ＤＡＸ休み 仏CAC40 8149.50（-18.65-0.23%） 米国債利回り 2年債 3.455（+0.006） 10年債 4.134（+0.012） 30年債 4.814（+0.007） 期待イン