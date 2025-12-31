アナリストは、１２月のＧ１０通貨の動きが１月に反転する傾向があると述べている。反転は豪ドルとノルウェークローネで最も顕著で過去７年間でより顕著になっているという。これはＳ＆Ｐ５００の反転と一致しており、リスクセンチメントが動きを牽引していることを示している。 １月に反転パターンが続けば、ドルが反発し、高リスク通貨が後退するリスクがあるとも述べた。 豪ドルは今月、ドルに対