（NY時間11:19）（日本時間01:19） テスラ＜TSLA＞453.94（-0.50-0.11%） 映画「世紀の空売り」（原題：ザ・ビッグ・ショート）で取り上げられた著名投資家のバーリ氏が、「ばかげた過大評価」と評したテスラ＜TSLA＞について、空売りしているとの見方を否定した。ブルームバーグが伝えた。バーリ氏は、テスラの下落に賭けるのかと質問したＸのユーザーに対し、「私は空売り