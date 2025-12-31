世界的マリンバ奏者の塚越慎子さんが12月24日に第1子となる女児を出産したことを1日までに自身のインスタグラムで報告した。昨年12月に7月に結婚し、第1子を妊娠していることを発表していた塚越さんは「【ご報告】いつも応援してくださっている皆様へ」として文書の画像を投稿した。文書には「2025年12月24日夜、元気な女の子を出産いたしました」と報告し「多くの方々に支えられ、無事に新しい命を迎えることができましたこ