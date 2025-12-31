人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズの1作目『ポケットモンスター 赤・緑』が、今年で発売から30年を迎える。公式Xでは「2026年2月27日（金）にポケモンは30周年を迎えるよ。今年は最高の1年になる予感！」と伝えた。【動画】初代デザインのピカチュウ！公開された『ポケモン』30周年映像ともに投稿された動画では、初代デザインのピカチュウが登場しており、ぴょこぴょこと動きながらモンスターボールに吸い込まれてい