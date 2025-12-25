女子プロレス「マリーゴールド」が初開催した大みそかのカウントダウンイベント（新宿フェイス）は、大盛況に終わった。２０２５年午後９時２０分から開始した同イベントでは新人王決定１ＤＡＹトーナメント、全選手が出場した「マリーゴールド・ランブル」、そして２５年の１年間を振り返るＶＴＲが流れ選手の活躍を表彰する「マリーゴールド大賞」が行われた。ＭＶＰはワールド王者の青野未来が受賞。２５年１月には桜井麻