女子プロレス「マリーゴールド」のスーパールーキー・山岡聖怜（１９）が、新人王に輝いた。２０２４年に続き大みそかに開催した「マリーゴールド・ニューイヤーズイブ２０２５―２０２６」（新宿フェイス）で新人王１ＤＡＹトーナメントが開催され、２５年にマリーゴールドでデビューした聖怜、心希、メガトン、山崎裕花がエントリー。対戦相手は当日のくじ引きで決まり、１回戦を勝ち抜いた聖怜と心希が決勝戦で激突した。