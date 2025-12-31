女優の山口智子が１日、自身のインスタグラムで新たな出発を宣言した。夫の唐沢寿明とともに２５年限りで所属事務所「研音」を退所し、独立した山口は「明けましておめでとうございます。『ＴＥＡＭＫＡＲＡＳＡＷＡ』、活動を開始いたします」と宣言。「地球に笑いと幸せが広がるエンターテイメントを目指します。みなさまの新たな年に、感動と喜びが溢（あふ）れますように」と思いを込め「ＴＥＡＭＫＡＲＡＳＡＷＡ」サ