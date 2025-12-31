シンガーソングライターの林ももこ（43）が第1子を出産したことを1日、自身のSNSで報告した。昨年7月7日に一般男性と結婚、第1子を妊娠したことを発表していた林は「新年明けましておめでとうございます」と新年のあいさつとするとともに「本年も世界中の皆さまにとって素晴らしい一年となりますようにと願ってやみません」と記した。また「そして私事ではございますが先日、小さな家族が増えました(大奮闘中)」と第1子を出