6人組グループ・SixTONESが12月31日から2026年1月1日にかけて、自身のYouTubeチャンネルで生配信「超大型生配信2025→26」を実施。“今年（2026年）のリーダー”が決定した。【写真】2023→2024は…スカイツリーから生配信したSixTONESSixTONESは毎年、その年のリーダーを“じゃんけん”によって決めている。理由については、2022年1月1日に更新されたグループのYouTubeチャンネルで田中樹が「年の初めにじゃんけんして勝った