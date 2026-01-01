“キング・オブ・ポップ” マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』の日本公開日が、2026年6月12日に決定したことがわかった。お正月スペシャルビジュアルも届けられている。 音楽活動の枠を超えて活躍したマイケル・ジャクソンの生涯が描かれる待望の作品。ジャクソン5として並外れた才能が発見された瞬間から、クリエティブな野心を原動力に世界一のエンターテイナーを目指し、飽くなき追求を続けた先