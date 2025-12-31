【モデルプレス＝2026/01/01】歌手でタレントの中川翔子が12月30日、自身のInstagramを更新。3ヶ月を迎えた双子との写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳双子出産タレント「ムチムチで尊い」3ヶ月迎えた息子と3ショット◆中川翔子、双子3ヶ月を公開中川は「9／30に生まれて ついに3か月！無事に生まれて健康に可愛く育ってくれてありがとう！」とつづり、双子を膝の上に乗せた3ショットを公開。デコレーションした写真に