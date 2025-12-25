アニメ『らんま1/2』第2期の各動画配信サービスでの配信解禁を記念して、録り下ろしスペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」が公開されました。TVアニメ「らんま1/2」第2期 スペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」 ／ "Ranma1/2" Season 2 Special Voice Drama - YouTubeボイスドラマは、乱馬(声：山口勝平)／らんま(声：林原めぐみ)、あかね(声：日〓のり子)、なびき(声：高山みなみ)、かすみ(声：井上喜久子)による、天道家