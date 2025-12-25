【S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト】 2026年4月 発売予定 価格：14,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」の商品化を2026年1月1日に発表した。 本商品は2001年に放送された平成仮面ライダーシリーズ第2作「仮面ライダーアギト」の25周年を記念した展覧会「真アギト展」の開催