「パウンド連打、重たい一発。恐怖の拳が朝倉未未来に襲い掛かっていく」“路上の伝説”が一方的に殴られる修羅場に実況席から悲鳴のような声。ファンからも「止めてあげて」「もはやホラーゲーム」など悲痛な声が相次いだ。【映像】軽々とマットに叩きつけられる朝倉未来2025年12月31日、さいたまスーパーアリーナで「RIZIN 師走の超強者祭り」が開催され、メインイベントのRIZINフェザー級タイトルマッチで王者ラジャブアリ・