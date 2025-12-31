2026年以降のApple製品を見通すうえで重要なのが、Apple SiliconのTSMCの2nm(N2)プロセスへの移行です。TSMCは、2025年7〜9月期の決算発表で、2025年末までの量産開始に向けて「順調に進んでいる」と明言しており、すでに量産が始まっているとみられます。これまでと異なる2nmプロセスへの移行、チップ価格が上昇N2では、長年使われてきた「FinFET」から「Nanosheet GAA」へ、トランジスタ構造が根本的に変更されます。性能面では