タレントの小島瑠璃子（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつと共に、今年からYouTubeチャンネルを開設することを報告した。小島は「2025年、人生で一番ひとの優しさに甘えさせていただきました」と昨年を振り返り「ありがとう、ありがとうございますって沢山言った年でした。過酷な一年だったけれど、ひとの温かさに触れたり絆を深く感じることが多かった年でもありました」とつづった。また「私だけじゃ