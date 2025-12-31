＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか副音声でお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏とユースケ、同局アナの林田理沙が登場。MCの有吉弘行の進行に苦言を呈する一幕があった。幾田りらが「恋風」を披露した後、進行の有吉は副音声席のダイアン津田に「裏トークの津田さん、いかがでしたか？」と投げかけた。津田は伝家の宝刀「ゴイゴイスー」を発射し、隣に座っていたユースケと林田アナもポーズをつくった。すると、有吉側から