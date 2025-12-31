＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか今年をもってコールドスリープ（活動休止）を発表しているPerfumeは、休止前最後のステージで「ポリリズム」と「巡ループ」をパフォーマンスした。放送後、Perfumeの公式インスタグラムは1枚の写真を公開。「2025.12.31 Perfume」とつづり、3人の写真には直筆のサインに加え「またね」のコメントと絵文字が数個が記されていた。この投稿に対し「ずっと待ってます」「2026年も素晴らし