東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）は、『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4 ディレクターズ・カット版』を、1月3日18:00より放送する。TVerにて見逃し配信も実施。本放送は、2001年、平成仮面ライダーシリーズ第2作目として放送された『仮面ライダーアギト』の25周年を記念して、2026年4月より開催される展覧会「真アギト展」と連動したもの。『仮面ライダーアギト』は、現在ではスタンダードになっている「複数の仮