ボートレース蒲郡の「中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦」は３１日、予選２日目が行われた。前田篤哉（２９＝愛知）は７Ｒ、３コースから握って追走。２着でゴールした。３走２、１、２着で予選を折り返し、舟足も「リング交換していいところにはいっている。直線は普通だけど回った感触はいい。比較は分からないけど、自分の体感はいい感じ」と仕上がりも良好だ。弟の前田滉は９月宮島ＰＧ?ヤングダービーで優勝を飾
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
- 2. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題 集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
- 3. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
- 4. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
- 5. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
- 6. 「CDTVライブ！」タイテ発表
- 7. 声優の楠木ともり 結婚を発表
- 8. Perfume休止へ 1つ「心残り」か
- 9. RIZIN 朝倉未来、衝撃1RTKO負け
- 10. 米津玄師「IRIS OUT」を初披露
- 1. 「ラブホ空港」3つの唯一無二
- 2. 異臭&肉の色が変 炎上したおせち
- 3. 朝食ビュッフェでのNG行為に賛否
- 4. 男性遺体「動物が食べたのでは」
- 5. 年末ジャンボ宝くじ当せん番号は
- 6. 新宿駅近くで歩道に車 3人が搬送
- 7. 岩手で最大震度4 津波の心配なし
- 8. 高市首相 お化けとまだ出会わず
- 9. 松重豊主演動画に海外から反響
- 10. 内臓ない遺体 周辺でクマ目撃
- 1. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
- 2. 午年（うまどし）生まれは940万人 新成人は109万人
- 3. 岡山中3行方不明 足取りつかめず
- 4. 首相 公邸で「お化けまだ出ず」
- 5. 年金額に女性絶句 納得いかない
- 6. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
- 7. スマホない時代何して過ごした?
- 8. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
- 9. 【トレビアン】美人議員、藤川ゆりのDVDがアマゾンで3位！
- 10. 「ファインプレー」麻生氏に称賛
- 1. ビーバーのダムで約2億の節約に
- 2. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
- 3. 台湾統一妨げられない 習近平氏
- 4. 「注射おばさん」出国禁止措置
- 5. 中国「日本軍服」を取り締まる法
- 6. 壁画修復「失敗」話題 女性死去
- 7. ケネディ氏の孫 35歳で亡くなる
- 8. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
- 9. 「世界で最も美しい顔ベスト100(2025年版)」画像全まとめ
- 10. 中国軍がロケット弾27発を発射
- 1. トヨタで退職者絶えぬ理由 TOP3
- 2. 新卒でJAに入社→9カ月で退職
- 3. 初日の出待機させない? PA閉鎖へ
- 4. 人間関係とは無縁「ひとり起業」
- 5. チョコ市場 値頃感失った影響
- 6. ひらパー V字回復で生き残った訳
- 7. 公務員は退職金がいい 本当か
- 8. TDR 4人で5万円の予算は妥当か
- 9. サイゼ「1号店」記念館お別れへ
- 10. 株主優待 生活費につながる?
- 1. 「あけおめメッセージ」のコツ
- 2. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 3. ギズモード編集部が選ぶ2025年の｢ベストエンタメ｣
- 4. 富士フイルム、「フジノン映像機器 内覧会2017」を開催。NABで発表された4K Premierシリーズの新製品を中心とした展示
- 5. NTTドコモがネットワーク戦略説明会を開催！一部混雑エリアで通信速度が低下する問題は瞬速5Gを活用するなどで今夏までに解消めざす
- 6. AnkerのACアダプターをバラバラに分解、玉石混交のACアダプターでも「良品」はこうなっている
- 7. FALCAMから「Z f」「X100IV」専用のL型グリップが登場
- 8. スマホの実売台数ランキング
- 9. 今週の秋葉原情報(番外編) - 2026年の初売り情報、メモリ高騰の中でお得な特価品を見逃すな！
- 10. ビジネスで役に立つ5つのアプリ
- 11. NTTドコモ、2018年1月発売のハイエンドスマホ「V30+ L-01K」にAndroid 9.0 PieへのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 12. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 13. 【連載】ブロードバンド“闘争”東京めたりっく通信物語3. NTTはほくそ笑み、独立系ISP万骨枯れる
- 14. 2018年以降に発売されるiPhoneはすべてTouch IDを放棄してFace IDへ移行か
- 15. スマホでミニゲームボーイ誕生か
- 16. 京セラの超タフネススマホ「DuraForce PRO 2」はアクションカムとしても優秀
- 17. キヤノンITS、従来型EDIの切替え支援の金融向け伝送サービスとの接続サービス
- 18. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
- 19. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 20. ジョーシン「初売」、店頭＆アプリで特典充実 一部店舗は元日から営業！
- 1. 救急搬送の朝倉未来 精密検査
- 2. 朝倉未来が失神TKO負け 担架搬送
- 3. 阪神打撃投手に転身へ 現役引退の元ロッテ・西村天裕「またグラウンドでお会いできます！」
- 4. 痛々しい姿でRIZINに…引退危機
- 5. マエケンに内部情報筒抜けだった
- 6. 置き石マーキング 被害額1350万
- 7. 3連覇中の卓球・早田ひなが報告
- 8. 片岡氏 中村奨成は「群を抜く」
- 9. 変装せずうどん 意外な場所に
- 10. 箱根駅伝 駒大は主力を補欠に
- 1. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
- 2. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題 集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
- 3. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
- 4. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
- 5. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
- 6. 「CDTVライブ！」タイテ発表
- 7. 声優の楠木ともり 結婚を発表
- 8. Perfume休止へ 1つ「心残り」か
- 9. RIZIN 朝倉未来、衝撃1RTKO負け
- 10. 米津玄師「IRIS OUT」を初披露
- 11. aespa 有吉らとの「絡み」なし
- 12. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
- 13. 川口春奈がそろそろ「濡れ場」か
- 14. 【紅白】ミセス オープニング＆白組トリ 会場全体巻き込む演出で「フェーズ2」完結
- 15. ユージ 母親に殺されかけた過去
- 16. 紅白 綾瀬はるかの衣装に騒然「破壊力がヤバい」 長身細身に赤ノースリーブ「綺麗すぎるだろ」「凄すぎて歌が入って来ない」「今年は綾瀬はるかが優勝」
- 17. 永野芽郁 ブログでファンに謝罪
- 18. 紅白M!LK 音響不調でファン悲鳴
- 19. 【RIZIN】朝倉未来が救急搬送…試合後に担架で運ばれるも意識あり 榊原CEO「精密検査を受けてる」
- 20. 紅白「キンプリ5人」が集結
- 1. ワークマンの「あったかパンツ」
- 2. 山本耀司“皆さん、助けてください！”ヨウジヤマモト「ディスコード」が新宿伊勢丹でデビュー
- 3. 片思いの男性に突き刺さるLINE
- 4. セブンマニアが驚く新作スイーツ
- 5. 誰もが声漏らす芸術的なスイーツ
- 6. リカバリーウェア×トップバリュ新時代♡EXセリアントで毎日を心地よく
- 7. ビアードパパ「贅沢いちご」登場
- 8. 「なぁ、裏番さんよ」好きな男子に“適当な嘘”をついたら、まさかの図星で相手が震え上がった件【作者に聞く】
- 9. 結婚遅くなるほど高望みに…指摘
- 10. 1枚で主役級 ロゴセーター