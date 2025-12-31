ボートレース下関の「下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選」は３１日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。柳生泰二（４１＝山口）が圧巻の走りを見せている。予選ラストの４日目８Ｒ。固定のインからコンマ０９のトップスタートを放つと他を寄せ付けず圧勝。予選６戦を全勝で堂々のトップ通過を果たした。相棒４９号機は前回の準Ｖ機。「足は悪くない。悪いところがない。ペラはもらった