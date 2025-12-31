俳優の本郷奏多（３５）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。新年早々、一般女性と結婚したことを発表した。本郷は文書を投稿。「ご報告」と題し「いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さま私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。また「なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と伝え「皆さまへの感謝