国内最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL26」の開催が決定した。開催日は2026年7月24日（金）〜26日（日）、会場は例年通り新潟・苗場スキー場。オフィシャルサイトおよびSNSを通じて告知されている。【写真ギャラリー】フジロック25総括：完全復活を超える大成功、音楽の奇跡に満ちた3日間を振り返るあわせて、「FUJI ROCK FESTIVAL25 完全版」が本日1月1日（木）にフジテレビNEXTで放送される。昨年のフェスの模様を全15